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Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии

16 апреля 2024, 17:52
Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе.
«Джикия —не игрок глубокого запаса. Он должен играть чаще, капитан заслуживает этого. Мы же видели, что Абаскаль специально его не выпускал. Даже когда у Дуарте было повреждение, и он мог отдохнуть, Абаскаль не выпускал Джикию вместо него. Думаю, сейчас Георгий будет получать больше игрового времени и постепенно вернётся в основу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он добавил, что многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.



Ранее Александр Мостовой заявлял, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.

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Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону
16 апреля 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону Двое спортсменов из Волоколамска выиграли первенство России по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования, которые прошли в Санкт-Петербурге, собрали более 1,5 тыс. участников. Волоколамск представили девять спортсменов патриотического клуба «Спецвзвод». Двое из них – 14-летний Никита Иванов и 13-летняя Рукият Саламова – вернулись домой чемпионами.
«Чтобы добраться до первенства России, мы прошли жесточайший отбор, участвуя в разных соревнованиях, завоёвывая призовые места. В Санкт-Петербурге было много сложных моментов, с которыми я справился. Горжусь, что прошёл этот путь», – сказал Иванов.
Рукият рассказала, что участники первенства отдавали все силы для победы. Девушка довольна итогами турнира и с нетерпением ждет следующего.

Теперь юные спортсмены отправятся на Открытый кубок Евразии по панкратиону, который пройдёт в Москве 11 мая.

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#борьба
#спорт
#волоколамск
#спортсмены
#соревнования
#подмосковье
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Химкинские баскетболисты стали победителями первенства Московской области
16 апреля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Команда Спортшколы №1 городского округа Химки завоевала золото первенства Московской области по баскетболу. В соревнованиях участвовали спортсмены 2012 года рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В полуфинале ежегодного турнира химкинская команда обыграла соперников из Лобни со счётом 53:26, а в решающем матче одержала победу над командой из Мытищ - 67:38. Кроме того, игрок Матвей Горшков стал лучшим атакующим защитником турнира. Лучшим разыгрывающим назван Дмитрий Асеев. Юные спортсмены выступали под руководством тренера Владимира Трунова.
«В Химках развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание. Профессионалы химкинских баскетбольных клубов регулярно помогают юниорам, развивая в городе любительский и дворовый баскетбол. При поддержке главы Дмитрия Волошина в нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это создаёт условия для привлечения молодёжи к занятиям этим увлекательным спортом и достижения высоких результатов», – сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 также приняли участие в первенстве Подмосковья по баскетболу. Команда СШОР №1 заняла второе место среди спортсменов 2007 года рождения.

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#спорт
#химки
#баскетбол
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#спортсмены
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Юниорки из Подмосковья завоевали четыре медали первенства России по вольной борьбе
16 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Высшую ступень пьедестала заняла Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов. Ещё одно золото сборной Подмосковья принесла Салназарян в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевала Екатерина Карпушина, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, а бронзовую награду получила Мария Ефимова в категории до 65 килограммов.

В общекомандном зачёте первенства команда Московской области заняла почётное третье место.

Соревнования проводились в подмосковном Наро-Фоминске, спортсменки, проявившие себя лучше всех, получат приглашение в национальную сборную для участия в первенстве Европы и первенстве мира.

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Подмосковные баскетболистки завоевали медаль первенства России
16 апреля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла третье место на первенстве России по баскетболу среди юниорок до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В полуфинале представительницы Подмосковья уступили москвичкам со счётом 54:67. В игре за третье место команда Московской области встретилась со второй сборной столицы и выиграла со счётом 69:54», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что особая заслуга в достижении этого результата принадлежит Диане Нголле и Александре Медведковой: этот подмосковный игровой дуэта набрал 46 очков, также спортсменки сделали 25 подборов. По итогам первенства России обеих спортсменок включили в пятёрку лучших.

Золотую медаль первенства завоевала первая сборная Москвы, второе место досталось баскетболисткам из Санкт-Петербурга.

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#спорт
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#первенство
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Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием
15 апреля 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.
«Отставку Ивича никто не понял. С его уходом стало только хуже – команда потеряла все шансы на чемпионство. Разве этого хотели? Это огромная потеря и ошибка. Никто не увольняет тренера, который идёт на первом месте. Это безумие», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля. Он выражал уверенность в том, что под руководством Мостового качество игр клуба точно не ухудшится.

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Кафу получил авторскую статуэтку на Премии РБ
15 апреля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Двукратный чемпион мира, экс-капитан сборной Бразилии Кафу наградили авторской статуэткой известного скульптора Ашота Погосяна во время посещения Премии РБ в Москве.
Как передаёт «РБ Спорт», Погосян лично вручил спортсмену статуэтку из бронзы, изготовленную специально к его приезду. Отмечается, что скульптура представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент получения им кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.

Ранее, 4 апреля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве прошла торжественная церемония Премии РБ, которую посетили Тина Канделаки, Александр Тащин, Станислав Черчесов, Кирилл Терешин, Федор Смолов, Светлана Хоркина, Павел Погребняк, Ирина Подшибякина, Наиль Измайлов, Дарья Трубникова, Дмитрий Егоров, Герман Эль Классико, Бустер, Виктор Павленко и другие.

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#спорт
#скульптура
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Макрон объяснил разницу условий участия Израиля и России в Олимпиаде
Макрон заявил о четком различии между допуском России и Израиля на Олимпиаду
15 апреля 2024, 16:53

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр.
Макрон отметил, что Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта, пишет RMC Sport.

Ранее член французского парламента Эдуар Бенар предложил исключить Израиль из состава участников Олимпиады. Подобное предложение также поступило от левого коалиционного блока Испании Sumar.

В декабре 2023 года российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Играх в Париже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Однако на соревнования не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или правоохранительными органами.

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Горнолыжники из Подмосковья завоевали Кубок России
15 апреля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Абсолютную победу в общем зачёте завоевали спортсмены из Московской области по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди женщин золото заключительного этапа Кубка России выиграла Виталина Гирина в дисциплине «слалом». В целом она завершила сезон победительницей абсолютного зачёта по итогам всех этапов Кубка страны», — говорится в сообщении.
Первое место в общем зачёте среди мужчин также осталось за представителями Московской области: победу поделили набравшие одинаковое количество баллов подмосковные горнолыжники Семён Ефимов и Александр Хорошилов.

Отмечается также, что на заключительном этапе турнира в дисциплине «слалом» Семён Ефимов завоевал золотую медаль, а Александр Хорошилов — бронзовую.

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#горные лыжи
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсменки завоевали медаль чемпионата России по гандболу среди глухих
15 апреля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов выиграла женская сборная Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Тренер сборной Подмосковья Руслан Коловский отметил, что команде впервые удалось завоевать медаль чемпионата страны.

«Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Но это только начало, мы будем продолжать работать ещё усерднее, чтобы достичь ещё больших высот», — сказал Коловский.
В матче за третье место сборная Подмосковья обыграла команду Астраханской области со счётом 15:5. Победу на чемпионате одержали москвички, серебряная медаль досталась сборной Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов проводился в спорткомплексе «Восток-Арена» в Ставрополе с 7 по 14 апреля.

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#спорт
#гандбол
#минспорта мо
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