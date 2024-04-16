Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе.
«Джикия —не игрок глубокого запаса. Он должен играть чаще, капитан заслуживает этого. Мы же видели, что Абаскаль специально его не выпускал. Даже когда у Дуарте было повреждение, и он мог отдохнуть, Абаскаль не выпускал Джикию вместо него. Думаю, сейчас Георгий будет получать больше игрового времени и постепенно вернётся в основу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Он добавил, что многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.
Ранее Александр Мостовой заявлял, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.
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