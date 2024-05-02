Булыкин подчеркнул преображение «Спартака» при Слишковиче

Фото: iStock/gorodenkoff
Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
«Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в рамках Кубка России со счётом 2:0.
Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов также допускал победу команды в Кубке России.
Читайте также:
Назван вероятный победитель Кубка России
Футбольный тренер Тарханов: Игра «Спартака» сейчас непредсказуема
«Возможно, вернётся»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе
Мелисса Тимофеева