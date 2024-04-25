Футбольный тренер Тарханов: Игра «Спартака» сейчас непредсказуема

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Российский футбольный тренер Александр Тарханов считает, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.
Напомним, в четверг, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени состоится матч перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».
По его словам, в настоящее время игру «Спартака» предугадать невозможно, особенно в подобном дерби появляется такой канал эмоций, что ожидать можно чего угодно.
По мнению Тарханова, матч будет интересным.
Напомним, ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Спартак» же набрал 38 очков и занимает пятое место.
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«Не стал бы выделять явного фаворита в этой игре — у ЦСКА не будет трех игроков основы, у «Спартака» только ушел тренер, команда перестраивается. Хотя в последнем матче против «Ростова» они показали, что смена тренера уже позитивно сказалась», — заявил Тарханов в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, в настоящее время игру «Спартака» предугадать невозможно, особенно в подобном дерби появляется такой канал эмоций, что ожидать можно чего угодно.
По мнению Тарханова, матч будет интересным.
Напомним, ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Спартак» же набрал 38 очков и занимает пятое место.
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Элина Позднякова