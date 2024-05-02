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Назван вероятный победитель Кубка России

Футболист Бушманов назвал «Спартак» вероятным победителем Кубка России
02 мая 2024, 15:11
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов допустил победу команды в Кубке России.


«Вчера «Спартак» здорово сыграли, они были лучше «Динамо». Команда заслуженно выиграла и прошла дальше. «Спартак» обладает качественной скамейкой, в этом их преимущество. Я думаю, «Спартак» может выиграть Кубок России, для этого всё есть. Состав точно позволяет это сделать. Теперь они одни из фаворитов на победу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее российский футбольный тренер Александр Тарханов высказывал мнение о том, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.

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Егор Башкатов возглавил воскресенский хоккейный клуб «Химик»
02 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Новым главным тренером хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стал Егор Башкатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Башкатов – призёр чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных СССР. Выступал за столичный ЦСКА, свердловский «Автомобилист», ярославское «Торпедо», питерский СКА, ХК МВД, хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а также за австрийский «Вена Кэпиталс» и «Ганновер» из Германии», – говорится в сообщении.
Тренерскую карьеру Егор Башкатов начал в 2010 году в качестве старшего тренера питерской команды «Серебряные Львы». В 2015-м возглавил «Алмаз» и помог команде выиграть бронзовые награды сезона 2016/2017. С «Динамо» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок Петрова. В сезоне 2022-2023 был тренером московского «Спартака». А минувший сезон занимал пост главного тренера череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.

Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о намерении в следующем сезоне возглавить другую команду.

Воскресенский «Химик» под руководством Гришина стал обладателем Кубка Петрова сезона 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

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Булыкин подчеркнул преображение «Спартака» при Слишковиче
02 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

«Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в рамках Кубка России со счётом 2:0.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов также допускал победу команды в Кубке России.

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#спорт
#тренер
#игра
#спартак
#футболист
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Подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия»
02 мая 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юные подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главное спортивное пространство «Спортивная Россия» открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звёзд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ

«В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.

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Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
02 мая 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Юношеская сборная региона выиграла соревнования по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При этом лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.

Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.
«Стальная воля» – первый в мире турнир футболистов такого количества категорий инвалидности. Эти соревнования – инструмент социальной и физической реабилитации, интеграции в общество футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводятся третий год подряд. В прошлом году их участниками стали 2,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Всероссийский фестиваль проходил на Федеральной территории «Сириус». В этом году в нём участвовали команды из 31 региона. Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.

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#московская область
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В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев
02 мая 2024, 13:28

Фото: iStock/trofimich

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, у него остановилось во сне сердце.

Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он стал заниматься кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе. Тренировался он у легендарного тренера Тараса Кияшко.

У спортсмена осталось трое детей. Похоронят его в Астрахани.

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«Чеховские медведи» обыграли питерский «Зенит» в полуфинале Суперлиги
02 мая 2024, 11:04

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» одержали первую победу в полуфинале Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первая полуфинальная игра «Чеховских медведей» прошла 1 мая на домашней арене соперников в Санкт-Петербурге.

«Борьбу за выход в финал чеховский гандбольный клуб начал с победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Итог встречи 29:24 в пользу команды из Московской области. Кроме этого, лучшим игроком и бомбардиром матча был признан подмосковный Александр Ермаков, который забросил восемь мячей в ворота «Зенита», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что следующая игра состоится 8 мая в Чехове на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.

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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли
Прокуратура: дело форварда «Спартака» Промеса о ДТП в Дубае закрыли
01 мая 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Прокуратура Дубая сообщила, что дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае было закрыто, передает РИА Новости.
В настоящее время Промес ждет решения по своей экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум по обвинению в местном правонарушении, а именно ДТП. Позднее он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов.

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Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
Президент Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
30 апреля 2024, 14:57

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам своей страны, которые планируют участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает BELTA.
Лукашенко призвал спортсменов, отправляющихся на Игры в статусе нейтральных участников, «набить им морду». Он подчеркнул, что решение об участии в Олимпиаде остается за спортсменами.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил 25 апреля, что Россия не будет вводить санкции против своих спортсменов за участие в ОИ-2024. Он подчеркнул, что руководство страны будет уважать решение спортсменов.

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных участников по решению Международного олимпийского комитета.

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Подмосковные регбисты стали победителями в двух турнирах
29 апреля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные команды стали победителями в двух турнирах по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Весенний Кубок» среди девушек до 18 лет и межрегиональный турнир «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек до 15 лет проходили с 26 по 28 апреля в Долгопрудном.

В соревнованиях приняли участие порядка 24 команд разного возраста.

«Сборная Московской области стали обладателями золота «Весенний Кубок». В рамках межрегионального турнира за победу боролись 10 команд. Золотыми призерами стали хозяйки соревнований – команда «Соколы» из Долгопрудного», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что женская команда СШОР по игровым видам спорта Московской области стала бронзовым призёром.

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