Назван вероятный победитель Кубка России

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов допустил победу команды в Кубке России.
«Вчера «Спартак» здорово сыграли, они были лучше «Динамо». Команда заслуженно выиграла и прошла дальше. «Спартак» обладает качественной скамейкой, в этом их преимущество. Я думаю, «Спартак» может выиграть Кубок России, для этого всё есть. Состав точно позволяет это сделать. Теперь они одни из фаворитов на победу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.
Ранее российский футбольный тренер Александр Тарханов высказывал мнение о том, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.
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