Булыкин предложил интересный метод безопасности на европейских трибунах

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Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин с иронией заявил, что обеспечить порядок и безопасность на европейских трибунах может помочь введение Fan ID в испанском футболе.
«Надо посоветовать их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах. А если говорить серьёзно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.
А бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о том, что именно Fan ID является причиной падения интереса к футболу в России.
«Думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, хотя эту систему ввели пару лет назад. Знаю, что болельщики теперь стали смотреть футбол по телевизору», — отметил в беседе с Metaratings.ru Павлюченко.
Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.
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