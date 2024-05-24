Булыкин предрёк победу «Динамо» в РПЛ

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» станут чемпионами в РПЛ.
«Завтра жду победу «Динамо», они станут чемпионами. Команда этого точно заслужила. Есть подозрение, что «Краснодара» завтра выдаст матч жизни, но им сложно будет выиграть РПЛ, много зависит не от них. Ну а в матче «Зенита» может случиться все что угодно. «Ростов» не будет отбывать номер», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера также прогнозировал, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».
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