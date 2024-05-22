Семак раскрыл, у кого самые высокие шансы на чемпионство в РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо».
«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семак.Отмечается, что сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».
Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды. При этом он высказал мнение о том, что самой популярной он считает «Спартак».
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