Черданцев назвал самую популярную в России футбольную команду

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Комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды.
При этом самой популярной он считает «Спартак».
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявлял, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
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«У нас сейчас нет народной команды. Почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в СССР. Она жила при поддержке профсоюзов. Сейчас все команды содержатся за счёт госкорпораций. Любая региональная команда — народная. Самая популярная команда России — это «Спартак»: сколько людей приходит болеть за них», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявлял, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
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Мелисса Тимофеева