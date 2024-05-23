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Каррера раскрыл, кто может стать чемпионом РПЛ

Каррера допустил победу «Зенита» или «Динамо»
23 мая 2024, 18:10
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».
«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».



До этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо». По его мнению, шансы на чемпионство есть и у «Краснодара», однако каковы они специалист не уточнил.

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Бышовец заявил об отсутствии оснований замены Семака в «Зените»
23 мая 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец заявил о том, что расторгать контракт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и заменять его на этой должности оснований никаких нет.
«Что касается Семака, то он все эти годы давал результат. Это основной критерий. «Зенит» выигрывает, в команде рабочая атмосфера, у Семака выстроены отношения с руководством клуба. У «Зенита» сильнейший состав. Но легионерами из разных стран нужно уметь управлять, что требует от тренера человеческих и профессиональных качеств. Тут Семака не в чем упрекнуть», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.

При этом он отметил, что при участии «Зенита» в Лиге чемпионов и в Лиге Европы показатели могли быть другими, но на данный момент команда показывает хорошие результаты, а потому менять тренера причин нет.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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#чеховские футбол
#тренер
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В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа
23 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 50 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по спортивному метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи городских округов. Чемпионат и первенство были проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«По итогам турниров в общем медальном зачете среди городских округов Подмосковья первое место заняли представители Подольска, на второй строчке спортсмены из Пушкинского и бронзовыми призерами стали Люберцы», — подчеркнули в министерстве.

Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа прошли 15 и 16 мая в Одинцовском городском округе в парк-отеле «Покровское».

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#люберцы
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#спортсмены
#чемпионат
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Суперфинал чемпионата АСБ проводится в Московской области
23 мая 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартовал Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола проводится с 23 по 25 мая в Химках

«За главный трофей лиги Белова вступили в борьбу четыре женские и четыре мужские команды. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга . В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — подчеркнули в министерстве.

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проходит в Московской области. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдет 25 мая.

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#баскетбол
#подмосковье
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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен президентом ФК «Ахмат»
23 мая 2024, 15:32

Фото: сайт Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом в своих соцсетях написал Магомед Даудов, который до сегодняшнего дня занимал эту должность.
Он подчеркнул, что в четверг прошло заседания совета директоров футбольного клуба, в ходе которого он сложил свои полномочия президента. Отметим, что Даудов занимал эту должность около 13 лет.

Экс-глава клуба лично предложил кандидатуру Кадырова, которая была утверждена советом директоров.

Отметим, что Кадыров был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Чеченской Республики 21 мая.

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#спорт
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#футбол
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Подмосковные фехтовальщики взяли две золотые и три серебряные медали первенства России
23 мая 2024, 15:26

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по фехтованию пять медалей – две золотые и три серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки до 24 лет.
«В финал командных соревнований рапиристов пробились два подмосковных коллектива юниорок. В решающем противостоянии сильнее оказалась первая сборная Московской области в составе Арины Вольской, Анны Геращенко, Ксении Глебовой и Ирины Зориной. На счету второй команды – серебро», – говорится в сообщении.
Золото заработала и сборная шпажистов Подмосковья. В финале Михаил Казмин, Максим Потапов, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе одолели команду Москвы.

В командных соревнованиях среди юниорок по фехтованию на шпагах команда Московской области заняла второе место, уступив в финале столичным спортсменкам. А Анастасия Балягина удостоилась серебряной награды в личном зачёте. В заключительной дуэли подмосковная шпажистка проиграла сопернице из Башкирии Арине Захаровой.

Спортсмены сборной Московской области представляли Краснознаменск, Химки, Люберцы, Долгопрудный, Воскресенск и Одинцово.

Первенство России проходило в Туле. Турнир проводили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
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В Московской области пройдут выступления мотофристайла
23 мая 2024, 11:47

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдут выступления команды мотофристайла FMX13. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Показательные выступления пройдут в пяти городах Московской области.

«Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. В программе мотофристайла: трюки на багги, небольшом легком автомобиле высокой проходимости; стант — захватывающие трюки на мотоцикле. Спортсмены исполнят на мотоциклах трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров, пируэты в воздухе с мотоциклами наперевес», — поделились в пресс-службе.

Продолжительность шоу 1 час. Полную информацию о времени и месте проведения можно найти на туристическом портале Московской области.

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#мотокросс
#подмосковье
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«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив непобедимый «Байер»
23 мая 2024, 08:53

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Футболисты итальянской «Аталанты» обыграли немецкий «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы. Об этом пишет РБК.
Прошел он в Дублине. Сообщается, что в составе «Аталанты» выступал полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук. Он стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы. Играет он за «Аталанту» с осени 2020 года. Голы забил Адемола Лукман, россиянин остался сидеть на скамейке запасных. «Байер» впервые в нынешнем сезоне пропустил три мяча, а также не забил ни одного за матч.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри по очкам в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии, передает «Спорт-Экспресс». Бой проходил в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. Все закончилось победой Усика раздельным судебным решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это стало первым поражением в профессиональной карьере Фьюри. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остался непобежденным.

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Деменко назвал Станковича амбициозным специалистом
22 мая 2024, 22:13

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, а как тренер он стал трёхкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он выразил уверенность в том, что болельщики позитивно воспримут назначение Станковича.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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#спорт
#тренер
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Семак раскрыл, у кого самые высокие шансы на чемпионство в РПЛ
Семак выразил уверенность в чемпионстве «Динамо»
22 мая 2024, 21:35

Фото: iStock/spfdigital

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо».
«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семак.

Отмечается, что сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды. При этом он высказал мнение о том, что самой популярной он считает «Спартак».

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#спорт
#мнение
#рпл
#футбол
#победители
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