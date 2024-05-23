Каррера раскрыл, кто может стать чемпионом РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».
«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».
До этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо». По его мнению, шансы на чемпионство есть и у «Краснодара», однако каковы они специалист не уточнил.
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