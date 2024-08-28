Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»

Во Владивостоке на льду КСК «Фетисов Арена» 4 сентября звёзды мирового хоккея сойдутся дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России». Он впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра, который выступает соорганизатором мероприятия.