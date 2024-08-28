Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»

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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
По его мнению, проблема команды заключается в слабой реализации.
Также он добавил, что настрой самих игроков не тот, который нужен.
Ранее комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
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«Если взять три последние игры «Зенита», то нельзя сказать, что команда не хотела выиграть. Ужасно сыграли в этих матчах Волков, Мостовой. С Клаудиньо непонятно, что происходит. И Кассьерра «выпадает» из игры. Счёт всех трех ничейных матчей «Зенита» — по игре. В дуэли со «Спартаком» петербуржцы вообще «отскочили». «Акрону» и вовсе проиграли. Вернулась болезнь прошлого сезона — слабая реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.
Также он добавил, что настрой самих игроков не тот, который нужен.
Ранее комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
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Мелисса Тимофеева