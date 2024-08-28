Генич заявил о больших претензиях к игрокам «Спартака»

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Комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
Он заявил, что к игрокам «Спартака» есть большие претензии.
Ранее экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.
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«Есть претензии по движению в первом тайме. К тому, что главный разыгрывающий — Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике. Большие претензии к Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос. Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому — в таких матчах надо проявлять себя ярче», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Генич.
Ранее экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.
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Мелисса Тимофеева