Хотимский назвал Дзюбу гениальным

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Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявил о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.
«Пригласить в команду Дзюбу? Нам было бы это интересно, но, к сожалению, мест в заявке у нас нет. Дзюба, безусловно — гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артем найдет себе место в РПЛ, а к нам, наверное, еще рано», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хотимский.Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.
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