Булыкин раскрыл, с кем может сыграть сборная России

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Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.
Он подчеркнул, что отечественной сборной важно играть международные матчи.
До этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил о важности проведения сбора национальной команды России даже при условии отсутствия товарищеских матчей.
Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.
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«Не приходится выбирать. Кто будет, тот будет. Главное, выходить и показывать свою игру, радовать болельщиков. Если наша сборная будет играть с чьим-то вторым составом, то это никому не нужно и просто смешно. Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.
До этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил о важности проведения сбора национальной команды России даже при условии отсутствия товарищеских матчей.
«Главное, чтобы сборная была жива. Игр нет, но не по вине игроков. Времени для воплощения идей в команде всегда не хватает, и это время как раз можно использовать для этого. Думаю, тренерский штаб будет идти этим путём. Все футболисты — профессионалы, хоть им и хочется лишний день отдыха, но сборная есть сборная, и она находится в непростом временном отрезке», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гунько.
Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.
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Мелисса Тимофеева