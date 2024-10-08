Кузьмичев назвал лучшего игрока сентября в РПЛ

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков.
«Алексей Батраков не чужой человек для меня, поэтому назову его лучшим игроком месяца. Его прогресс был ожидаем. Был приятно удивлен, что он так ярко начал играть. Для других он стал открытием РПЛ, потому что никто не следил за его развитием. Даже меня он смог в какой-то степени удивить», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.
Ранее вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявлял, что для того, чтобы стать известным футболистом, спортсмену необходимо развивать постоянно свои навыки и талант.
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