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Кузьмичев назвал лучшего игрока сентября в РПЛ

Кузьмичев назвал лучшим игроком сентября в РПЛ Батракова
08 октября 2024, 18:22
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков.
«Алексей Батраков не чужой человек для меня, поэтому назову его лучшим игроком месяца. Его прогресс был ожидаем. Был приятно удивлен, что он так ярко начал играть. Для других он стал открытием РПЛ, потому что никто не следил за его развитием. Даже меня он смог в какой-то степени удивить», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.



Ранее вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявлял, что для того, чтобы стать известным футболистом, спортсмену необходимо развивать постоянно свои навыки и талант.

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#спортсмены
«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA
Сын Кадырова Ахмат призвал чеченцев не участвовать в турнирах по поп-MMA
08 октября 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Artem Ermilov

Сын Рамзана Кадырова Ахмат призвал чеченских спортсменов отказаться от участия поп-ММА и сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют традициям и культуре Чечни. Об этом министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту написал в Telegram-канале.
«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», — написал Ахмат Кадыров.

Чиновник указал унизительные выходки, нецензурную брань со стороны спортсменов и непристойное поведение, которое позорит «весь чеченский народ».
В своем послании к спортсменам министр Чечни отметил, что это «последнее предупреждение».
«В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — обратился к чеченцам Кадыров младший.

Поп-ММА — это поединки по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами. В них часто участвуют блогеры, артисты и представители шоу-бизнеса.

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#спорт
#чечня
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Заслуженный тренер России поделился секретами победы
08 октября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В спортивном центре «Молодёжный» 6 октября состоялся увлекательный мастер-класс под руководством Владимира Николаевича Ельчанинова, легенды в мире борьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Опытный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и судья всесоюзной категории поделился секретами успеха с молодыми спортсменами.

На мероприятие пришли как начинающие борцы, так и ученики КСШОР «Зоркий». Все участники получили уникальную возможность изучить технику борьбы и узнать ценные советы от профессионала.

Владимир Николаевич рассказал о способах победить противника, эффективных приёмах в различных ситуациях и правильной подготовке к соревнованиям. Он также поделился своими победами и поражениями, чтобы молодые спортсмены могли лучше понять сложности, возникающие на пути к успеху.

Участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и новых знаний. Они убеждены, что полученные знания помогут им достичь новых вершин в спорте.

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#московская область
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На матче Медийной футбольной лиги в Красногорске «Амкад» разгромил DMedia
08 октября 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Тур Медийной футбольной лиги состоялся в Красногорске, на поле встретились российская команда «Амкад» и белорусская DMedia, победу со счётом 7:0 одержали россияне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Амкад» — одна из самых сильных команд Медийной футбольной лиги. DMedia — команда из Белоруссии, состоящая из дебютантов. Первый тайм прошёл в ожесточённой борьбе. Команда DMedia старалась изо всех сил, но не смогла остановить «бомбардировку» своих ворот. Во втором тайме «Амкал» продолжал доминировать на поле и увеличивать преимущество. Попытки команды DMedia отыграться не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы Медийной лиги, в которой футбол сочетается с деятельностью блогеров и селебрити, планируют провести чемпионат мира среди медийных сборных.

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#красногорск
#футбол
#спорт
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Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени
08 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Второе место завоевали ученики отделения мини-футбола мытищинского Центра детско-юношеского спорта (ЦДЮС) на VIII Открытом всероссийском детско-юношеском турнире по футзалу «Кубок ЦПСР ФК «Тюмень», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.
«Представители Мытищ, выступавшие в категории «юноши 2013/2014 годов рождения», в первом матче сыграли вничью с хозяевами турнира. В следующем матче мытищинцы обыграли команду «Алмаз-Алроса» из Мирного с разгромным счётом 10:0, а в матчах серии плей-офф победили команду «Сиб-Транзит» из Новокузнецка (8:1) и команду «Венторус» из подмосковного Щёлкова (2:1)», — говорится в сообщении.
В финале ребята из Мытищ вновь сыграли с тюменской командой и в этот раз уступили им со счётом 2:1, завоевав серебряную медаль. Кроме того, члена мытищинской команды Гордея Котенко признали лучшим нападающим турнира.

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#мытищи
#турнир
#футбол
#дети
#медали
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В Московской области прошёл заключительный турнир по гольфу «Сильные фигуры»
08 октября 2024, 11:42

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительный турнир по гольфу сезона «Сильные фигуры» прошёл в Дмитровском городском округе. Соревнования были посвящены Олимпиаде 1980 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Победителем стала команда из Узбекистана, в состав которой входили Григорий Храпский, Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов и Мурат Якубов.

Второе место заняли Валерий Гаврилов, Владислав Юденков, Эрик Ким и Константин Коротаев.

Третье место получили Александр Абрамов, Лариса Дмитриева, Сергей Лазарев и Екатерина Холодова. Лучшей гольфисткой турнира стала Ирина Юденкова.

Кроме того, на турнире прошли соревнования по кёрлингольфу, где первое место заняла команда двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой. Второе место заняли Максим Опалев, Алексей Морозов и Максим Емельянов, а третье — Анна Чичерова, Валерий Гаврилов и Денис Котов.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводится с 2019 года и включает в себя турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу и теннису. Соревнования прошли 6 октября 2024 года в подмосковном гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
#победители
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Пилоты из Подмосковья выступили в финале чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
08 октября 2024, 10:49

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области приняли участие в заключительном этапе чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В результате финального этапа все гонщики из Подмосковья сохранили свои лидирующие позиции в общем зачёте соревнований.

В зачётной группе SMP GT4 кубка России гонщик из Люберец Андрей Солуковцев занял второе место в первых двух гонках этапа, но не смог закончить третью гонку из-за схода с трассы.

В зачётной группе «Туринг-лайт» чемпионата России гонщик из Королёва Андрей Масленников, который лидировал на финальном этапе, занял шестое место после двух гонок, но набрал достаточное количество очков, чтобы сохранить чемпионский титул.

Ещё один гонщик из Королёва Алексей Несов — он досрочно стал обладателем кубка страны и решил пропустить финальный этап ради участия в другом соревновании на выносливость на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Следует отметить, что результаты пока являются предварительными, и полные итоги чемпионата и кубка России будут опубликованы позже.

Заключительный этап чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам 2024 года для категорий «Туринг-лайт» и «GT4» проходил 5 и 6 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном, Чеченская Республика.

Этапы чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Представители Подмосковья завоевали медали на фестивале китайских видов спорта
08 октября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали соревнований выиграли спортсмены из Коломны в одной из дисциплин ушу — цзитисянму (групповые программы). На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Сидякина, Андрей Бойков, Иван Евсеев, Сергей Сергеев, Андрей Пеньков, Наталья Катькова и Вячеслав Просвирнин», — говорится в сообщении.
Серебро завоевала Мария Якушина.

Фестиваль проводился 5 октября в Московском дворце ушу, участниками соревнований стали свыше 500 спортсменов из разных регионов России.

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В Подмосковье открылся новый сезон Ночной хоккейной лиги
08 октября 2024, 09:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В прошедшие выходные в Подмосковье начался новый сезон Ночной хоккейной лиги — региональный этап XIV Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне 2024–2025 годов в четырёх дивизионах примут участие 67 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первые матчи состоялись в дивизионе «Лига надежды 18 », самом большом по количеству участников: в четырёх конференциях будут соревноваться 51 команда.

Кроме того, в рамках Ночной хоккейной лиги пройдут соревнования в дивизионах «Любители 40 », «Любители 50 » и «Лига мечты».

Отметим, что Ночная хоккейная лига состоит из двух этапов. Первый этап — региональный, он проходит в регионах России с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который проходит в течение двух недель в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает Кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка в своём регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей российской любительской спортивной организацией, не имеющей аналогов в стране и мире. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ночная хоккейная лига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»

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#демография
#соревнования
#физкультура
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Непомнящий объяснил закономерность победы ЦСКА над «Динамо»
07 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, назвав её вполне закономерной.
«Динамо» перестроило игру. Второй тайм не скажу, что резко отличался от первого. ЦСКА имел меньше шансов, потому что динамовцы строже играли в обороне, но владели инициативой. И такой скользкий счёт не говорит, что «Динамо» переигрывало. Игра была равная. «Армейцы» в первом тайме тактически переиграли соперника. А во втором тайме динамовцы разобрались, сделали правильные выводы. Победа ЦСКА вполне закономерная», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.

Ранее бывший футболист Валерий Масалитин делился ожиданиями от матча Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», отмечая, что игра будет непредсказуема.

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