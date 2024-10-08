«Команда прёт»: Шалимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками»

Сын Рамзана Кадырова Ахмат призвал чеченских спортсменов отказаться от участия поп-ММА и сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют традициям и культуре Чечни. Об этом министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту написал в Telegram-канале.