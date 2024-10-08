«Команда прёт»: Шалимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками»

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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов похвалил команду за победу над «Химками», отметив, что восьмая победа подряд в РПЛ возможно является рекордом для клуба.
«У «Краснодара» восьмая победа подряд, команда просто прёт. Возможно, это рекорд клуба. Игра была до гола, и игру вскрыл классный пас Петрова, после которого Кордоба головой открыл счёт. В таком состоянии, в каком сейчас «Краснодар», команда легко разбирается с соперниками второй восьмерки. По настрою, по качеству — матч отличный для хозяев. Но у «Химок» были моменты, Бакаев мог забить», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.
Напомним, в матче «Краснодар»-«Химки» победу одержали первые со счётом 4:0.
Ранее российский тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий комментировал победу ЦСКА над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, назвав её вполне закономерной.
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