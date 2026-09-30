Булыкин рассказал о переживаниях по поводу российских футболистов, пропускающих чемпионаты мира и Европы

30 сентября 2026, 02:26

Экс-футболист Булыкин: жаль россиян, пропускающих международные турниры

Фото: iStock/Pixfly

Бывший форвард национальной команды Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче Россия — Иран. Его слова цитирует «РБ Спорт».





Встреча, прошедшая 29 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась уверенной победой россиян со счётом 2:0. Оба мяча в игре забил полузащитник Александр Головин.



По словам Булыкина, футболисты показали достойный уровень игры, учитывая неидеальное состояние газона и товарищеский характер матча. Особое внимание экс‑нападающий уделил выступлению Головина, отметив его результативность, и выразил сожаление по поводу отсутствия игровой практики команды в международных турнирах.



«Мне очень жаль это поколение российских игроков, которые в свои лучшие годы пропускают чемпионаты мира и Европы, где были бы успешны. Но у меня остается надежда, что некоторые из них все-таки успеют сыграть на крупных турнирах», — заявил Булыкин.