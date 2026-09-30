Канчельскис о Головине: «Он доказал, что является классным игроком»

30 сентября 2026, 01:22

Тренер брянского «Динамо» Канчельскис отметил игру Головина в матче с Ираном

Александр Головин (Фото: Instagram* / @alex_golovin17)

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана. Интервью опубликовано в издании «РБ Спорт».





Встреча прошла 29 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась уверенной победой россиян со счётом 2:0. Ключевым героем матча стал полузащитник Александр Головин, забивший оба мяча.



«Головин своим дублем снова доказал, что является классным игроком. Он тоже большой молодец. Теперь ждём от национальной команды такой же качественной игры в следующих встречах», — сказал тренер.