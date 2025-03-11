«Спасибо, что находят соперников»: Губерниев о матче сборной России с Гренадой

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Российской сборной нужны соперники, чтобы она сохранилась. При этом не важно, о каких соперниках идет речь, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru.
«Играем с теми, кто согласен. Спасибо РФС, что они находят соперников. Нам нужны хоть какие-то соперники, чтобы сохранить сборную России. Неважно, на каком месте Гренада. Мы сейчас отстранены. Неужели важно, на каком они месте?» — прокомментировал собеседник.Гренада на 174-м месте в рейтинге ФИФА.
Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев говорил о том, что сборная России должна играть. Он оценил будущий матч с Гренадой. Подробнее в нашем материале.
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