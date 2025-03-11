Кобелев оценил будущий товарищеский матч сборной России с Гренадой

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Российская сборная должна играть, но, если соперник национальная команда Гренады, — то нет. Об этом в беседе с Metaratings.ru заявил экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев, делясь соображениями о будущей товарищеской игре.
«Играем с теми, с кем можем сыграть в этой ситуации. Не выглядит ли это как трата денег? Я чужие деньги не считал, по деньгам — это к РФС вопрос. С моей точки зрения, сборная должна играть, но если соперник — Гренада, то лучше не играть. Провести двухстороннюю игру намного полезнее, чем играть с такими соперниками», — прокомментировал собеседник.Гренада в настоящее время занимает 174-ю позицию рейтинга ФИФА.
Ранее депутат Госдумы высказалась о голах футболиста Артема Дзюбы.
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