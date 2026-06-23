Булыкин высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Дзюбы
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном продолжении карьеры российского форварда Артёма Дзюбы. Об этом пишет Metaratings.ru.
Дзюба, по словам Булыкина, сможет найти себе новый клуб. Он считает, что команды из второй восьмёрки и те, кто недавно вернулся в РПЛ, могут обратить на него внимание.
Переход в топ-5 лигу уже не представляется возможным. Неизвестно, где он окажется, но, вероятно, Дзюба сможет продолжить карьеру ещё на пару лет, подытожил Булыкин.
37-летний Дзюба недавно покинул «Акрон», за который играл с 2024 года. В своём заявлении он сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. В прошлом сезоне футболист принял участие в 28 матчах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро.
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