Гранат считает, что опытный форвард Дзюба ещё способен помочь клубам чемпионата России

23 июня 2026, 15:36

Владимир Гранат выразил надежду на то, что Артём Дзюба останется в РПЛ

Артём Дзюба (Фото: Instagram* / @artem.dzyuba)

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы и выразил надежду, что форвард продолжит выступления в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Metaratings.ru.