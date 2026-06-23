Гранат считает, что опытный форвард Дзюба ещё способен помочь клубам чемпионата России
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы и выразил надежду, что форвард продолжит выступления в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По мнению экс-футболиста, Дзюба по-прежнему способен приносить пользу любой команде не только благодаря своим игровым качествам, но и за счёт богатого опыта. Гранат отметил, что нападающий может стать важной фигурой в раздевалке, помогая партнёрам советами и поддержкой.
Он также не исключил вариант перехода Дзюбы в один из ведущих клубов страны. При этом, по словам Граната, многое будет зависеть от того, насколько совпадут ожидания самого игрока и задачи потенциальной команды. Если клуб рассматривает Артёма как опытного футболиста для усиления игры по ходу матча или в решающие моменты, такой вариант вполне реален.
Гранат подчеркнул, что окончательное решение остаётся за самим Дзюбой, который наверняка выберет вариант, наиболее соответствующий его спортивным амбициям и взглядам на продолжение карьеры.
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