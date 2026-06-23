Губерниев высказался о рекорде Месси по количеству голов на чемпионатах мира

23 июня 2026, 14:32

Губерниев: Месси побил рекорд, но Марадона играл в футбол лучше

Фото: iStock/FOTOKITA

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира. Об этом пишет Metaratings.ru.





В игре второго тура группового этапа ЧМ-2026 года против Австрии Месси забил два гола и установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром в истории турнира. На его счету теперь 18 голов на мировых первенствах.



Губерниев отметил, что гол был ожидаем, как и достижение рекорда. Месси, в отличие от Роналду, играет ключевую роль в сборной Аргентины, подчеркнул он.





«Не удивлен, что Месси побил рекорд, все к этому шло. Если аргентинцы дойдут до финала, то Месси может еще пять-шесть голов забить. Но я считаю, что Марадона играл в футбол лучше», — добавил спортивный комментатор.