Губерниев высказался о рекорде Месси по количеству голов на чемпионатах мира
Губерниев: Месси побил рекорд, но Марадона играл в футбол лучше
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира. Об этом пишет Metaratings.ru.
В игре второго тура группового этапа ЧМ-2026 года против Австрии Месси забил два гола и установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром в истории турнира. На его счету теперь 18 голов на мировых первенствах.
Губерниев отметил, что гол был ожидаем, как и достижение рекорда. Месси, в отличие от Роналду, играет ключевую роль в сборной Аргентины, подчеркнул он.
«Не удивлен, что Месси побил рекорд, все к этому шло. Если аргентинцы дойдут до финала, то Месси может еще пять-шесть голов забить. Но я считаю, что Марадона играл в футбол лучше», — добавил спортивный комментатор.
28 июня сборная Аргентины сразится с командой Иордании в заключительном туре группы J.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина, которая стала чемпионом в финале ЧМ-2022, победив Францию, продолжает защищать свой титул.