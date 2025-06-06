Булыкин заявил, что ждет от сборной России красивой игры и победы над Нигерией

06 июня 2025, 13:57

Фото: iStock/ Pixfly

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от товарищеского матча национальной команды с Нигерией.





Встреча пройдет сегодня в 20:00 по московскому времени. Футболисты встретятся на стадионе «Лужники» в Москве. Булыкин ожидает хорошей игры и надеется на победу сборной России. Со слов спортсмена, все соотечественники смотрят матчи национальной команды, чтобы порадоваться за нее в тяжелое время.





«Хорошо, что в период отстранения от международных соревнований есть хоть какая-то отдушина. Так что всем будем смотреть и болеть за наших. Нигерия — неплохой соперник. Если нигерийцы выйдут основным составом биться на сто процентов, то нам тяжело с ними будет. Они играют в атлетичный футбол», — подчеркнул Булыкин в разговоре с «РБ Спорт».