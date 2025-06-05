Тренер Шпилевский заявил о высокой мотивации белорусов перед игрой со сборной РФ
Белорусский тренер Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча между сборными России и Белоруссии, а также рассказал о мотивации белорусов в игре.
Он подчеркнул, что сборная России является сложным соперником для Белоруссии, поскольку в составе российской национальной команды есть много сильных футболистов.
Шпилевский отметил, что в прошлый раз у сборной Белоруссии не получилось играть против россиян, поэтому счёт получился разгромным – 4:0 в пользу команды Валерия Карпина. Теперь же белорусские футболисты готовы к ответной игре и достаточно замотивированны, пишет Metaratings.
Напомним, что сборная России сыграет со сборной Белоруссии на Национальном стадионе в Минске. Команды встретится 10 июня.
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