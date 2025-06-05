Полузащитник «Динамо» Макаров может начать играть за «Крылья Советов» или «Сочи»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Интерес к 27-летнему игроку проявляют «Крылья Советов» и «Сочи».
Спортсмен перешел в «Динамо» из «Рубина» в летнее трансферное окно 2021 года за 7,5 млн евро. За этот период он провел в Российской Премьер-Лиге 81 матч и забил 12 голов. В прошлом сезоне футболист появился лишь в 11 матчах в РПЛ, хотя до этого проводил от 21 до 25 игр за чемпионат, сообщил портал Metaratings.ru.
Контракт Дениса с «Динамо» действует до окончания сезона-2025/26. «Спорт-Экспресс» информировал, что клуб не собирается продлевать соглашение, а для спортсмена есть вариант с арендой в «Торпедо».
Ранее белорусский тренер Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча между сборными России и Белоруссии, а также рассказал о мотивации белорусов в игре.
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