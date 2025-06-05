Масалитин заявил, что ЦСКА нуждается в бомбардире
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о перспективах конкуренции «армейцев» с «Зенитом» и «Краснодаром» в сезоне-25/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«ЦСКА нужно определиться. Нападающих в команде человек шесть-семь, но нужен не нападающий, а бомбардир, чтобы забивал. Нужно улучшать качество и в середине поля. В обороне и воротах всё нормально, акцент надо делать на полузащите и, в особенности, в атаке», – отметил футболист.Масалитин вспомнил, как во времена бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова команда добивалась серебряных медалей и выиграла Кубок. Тогда казалось, что так и продолжиться, однако клуб занял шестое место, и Федотова убрали. В данной ситуации, уточнил экс-игрок ЦСКА, всё зависит не только от желания, а от возможности укрепиться и наличия финансирования.
Собеседник Metaratings отметил, что хотел бы видеть ЦСКА в чемпионской гонке, однако добавил, что «Зенит», «Спартак», «Краснодар» не будут стоять на месте и тоже продолжат укрепляться.