Экс-глава «Локомотива» Смородская заявила о хорошей игре Станковича

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
Она отметила, что удивлена такой игре команды, добавив, что главный тренер «красно-белых» Деян Станкович хорошо работает.
Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предполагал, что матч команды с ЦСКА завершится ничьей.
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«По-хорошему удивлена игре и результатам «Спартака». Тренер собирает и формирует команду, ищет подходы к игре. Станкович хорошо работает. Что касается Угальде, он неплохо играет, но посмотрим, что будет дальше. Возможно, он перестанет забивать, но я скептически отношусь с Угальде», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.
Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предполагал, что матч команды с ЦСКА завершится ничьей.
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Мелисса Тимофеева