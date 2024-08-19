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Кондрашов объяснил ничью в матче «Зенит» - «Химки»

19 августа 2024, 20:04
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России Андрей Кондрашов объяснил результат матча «Зенит» - «Химки», который завершился ничьей со счётом 1:1, недооценкой первых соперника.


«Результат «Зенита» в матче с «Химками» — чистая недооценка соперника. Футболисты, ходят, заглядывают в программки, видят, что команда на высоком месте, и расслабляются. Так же примерно с игроками «Зенита» произошло перед игрой с «Химками». У них мастерства больше, даже с учетом потери двух ведущих игроков. Но мысль о том, что противник — не самый сильный, в голове сидит», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кондрашов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.

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Туфрин заявил о дефиците кадров в российском судействе
19 августа 2024, 20:20

Фото: iStock/leolintang

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказал мнение о том, что проблемы с судейством в российском футболе произрастают из дефицита кадров.
«Сейчас в судействе — дефицит квалифицированных кадров. Много арбитров требуется на премьер-лигу, на Первую лигу, на ВАР, на АВАР. Плюс инспекторы. Где набрать такое количество? И потом, кто из бывших игроков идет сегодня в судейство? Назовите фамилии. Нет никого», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Он добавил, что несмотря на то, что судьям в футболе хорошо платят, все всё равно идут учится на тренеров.

Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.

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Экс-глава «Локомотива» Смородская заявила о хорошей игре Станковича
19 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Pixfly

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
Она отметила, что удивлена такой игре команды, добавив, что главный тренер «красно-белых» Деян Станкович хорошо работает.

«По-хорошему удивлена игре и результатам «Спартака». Тренер собирает и формирует команду, ищет подходы к игре. Станкович хорошо работает. Что касается Угальде, он неплохо играет, но посмотрим, что будет дальше. Возможно, он перестанет забивать, но я скептически отношусь с Угальде», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предполагал, что матч команды с ЦСКА завершится ничьей.

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#матч
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Губерниев ожидает хорошую игру в матче «Зенит» - «Спартак»
19 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящий матч «Зенита» и «Спартака» обещает быть хорошим и интересным.
«Интересно, что следующий матч «Зенита» со «Спартаком», который на ходу, потому что нам нужен сильный «Спартак». Это будет проверка сил для обеих команд. Если Вендела и Глушенкова не будет в матче со «Спартаком», это будет шанс для остальных игроков, и Семак должен будет подтвердить, что не зря он собирал этих футболистов. Это будет хорошая игра во всех смыслах», — отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.

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Женский ГК «Звезда» откроет сезон матчем в Рузе с ростовчанками
19 августа 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода 7 сентября сыграет в первом туре нового сезона российской Суперлиги среди женских команд с ГК «Ростов-Дон». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дебютная игра подмосковного коллектива пройдет в Рузе во Дворце водных видов спорта. Игры второго и третьего туров «Звезда» проведёт на выезде. 12 сентября команда встретится в Новороссийске с местной «Черноморкой», а 18 сентября – в Ижевске с ГК «Университет». Всего в чемпионате России по гандболу сезона 2024/2025 участвуют 11 клубов», – уточнили в ведомстве.
Регулярный чемпионат пройдет в два круга, после чего команды с сохранением всех набранных очков поделят на две группы: группу «А» с 1 по 7 место и группу «Б» – с 7 по 11 место. Лучшие две команды из группы «Б» также выйдут в плей-офф. «Звезда» стала одной из таких команд в прошлом сезоне.

В министерстве добавили, что игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области

Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд

В Химках начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
#спорт
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#гандбол
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#подмосковье
#московская область
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«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области
19 августа 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал победителем международного турнира за Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«За трофей турнира сражались четыре команды из России, Белоруссии и Ирана: «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и «Табас». За подмосковным клубом в итоговой турнирной таблице расположились «Пермские медведи». Замкнули тройку призёров гандболисты из Минска», – говорится в сообщении.
Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов.

Кубок губернатора Московской области проходил с 16 по 18 августа на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В. Максимова.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд
19 августа 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

20 команд поборются за главный трофей традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», стартовавшего в Подмосковье. Церемония открытия и первые игры состоялась на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. В этом сезоне на турнир приехали команды из новых регионов России и стран СНГ.
«Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву и самому Игорю Акинфееву. Шесть лет назад всё начиналось с небольших локальных соревнований, а сегодня в них участвуют большинство ведущих детских футбольных академий, гости из сильнейших школ Казахстана и Узбекистана. Мы рады приветствовать команды из Крыма, Донецка и Луганска, которые впервые участвуют в соревнованиях. Надеюсь, этих команд станет доброй традицией», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Нашему турниру уже шесть лет. Я счастлив, что с каждым годом нам удаётся придумать что-то новое, привлечь ещё больше детских команд, не только сохранять, но и наращивать уровень конкуренции. В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество команд – 20. Мне самому безумно интересно следить за игрой ребят. Уверен, что интрига будет сохраняться до финальных матчей», – сказал Акинфеев.
Помимо этого, спортсменов ждут такие игровые дисциплины, как кипербол и кипербатл. Кипербол – авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

Финал турнира, церемония награждения и гала-матч с участием легенд профессиональных футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.

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#минспорт мо
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#подмосковье
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«Надоело!»: участница Олимпиады с Украины вступилась за русский язык
Украинская спортсменка Окунева вступилась за русский язык
18 августа 2024, 21:20

Фото: istockphoto/Nastco

За русский язык вступилась украинская спортсменка по прыжкам в высоту Оксана Окунева в социальных сетях. Таким образом многократная чемпионка Украины, а также участница Олимпиады в 2016 году выдала обращение «к националистам из Западной Украины».
«Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — гласит запись чемпионки.

Она также заметила, что славянские народы подразделялись на племена, у которых были различные диалекты и акценты. Окунева резюмировала, что большая часть украинского коренного населения использует русский язык.

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В Химках начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
18 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Традиционный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» стартовал в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе городского округа. В нем участвуют 19 команд, состоящих из юных футболистов. Мероприятие будет проходить до 21 августа.
«Желаю удачи всем участникам турнира. Уверен, Химки станут для сотен ребят не только площадкой для соревнований, но и местом для новой дружбы», — сказал руководитель г.о. Химки Дмитрий Волошин.

Победителей турнира наградит лично вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который является почетным гостем турнира. Первый кубок состоялся в 2018 году при поддержке губернатора МО Андрея Воробьева.

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Губерниев выразил уверенность в участии россиян в Играх в Лос-Анджелесе
16 августа 2024, 20:23

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.
«Мне кажется, что в Лос-Анджелес от нас поедет более внушительная делегация. Про зиму сейчас говорить не готов – многое будет зависеть от выборов президента МОК, но кто-то, безусловно, поедет. Конечно, если такие, как Елена Вяльбе, не будут вставлять палки в колёса», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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