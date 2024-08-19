Кондрашов объяснил ничью в матче «Зенит» - «Химки»

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Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России Андрей Кондрашов объяснил результат матча «Зенит» - «Химки», который завершился ничьей со счётом 1:1, недооценкой первых соперника.
«Результат «Зенита» в матче с «Химками» — чистая недооценка соперника. Футболисты, ходят, заглядывают в программки, видят, что команда на высоком месте, и расслабляются. Так же примерно с игроками «Зенита» произошло перед игрой с «Химками». У них мастерства больше, даже с учетом потери двух ведущих игроков. Но мысль о том, что противник — не самый сильный, в голове сидит», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кондрашов.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
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