Губерниев ожидает хорошую игру в матче «Зенит» - «Спартак»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящий матч «Зенита» и «Спартака» обещает быть хорошим и интересным.
«Интересно, что следующий матч «Зенита» со «Спартаком», который на ходу, потому что нам нужен сильный «Спартак». Это будет проверка сил для обеих команд. Если Вендела и Глушенкова не будет в матче со «Спартаком», это будет шанс для остальных игроков, и Семак должен будет подтвердить, что не зря он собирал этих футболистов. Это будет хорошая игра во всех смыслах», — отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.
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