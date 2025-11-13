Булыкин ждёт победу сборной России над командой Чили
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Чили.
Игра пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».
«Должны выиграть. В матче с Перу не получилось. Было два-три момента, которые можно было реализовать, но, во-первых, этого количества моментов не хватает, во-вторых, нужно их реализовать. Был хороший удар, но вратарь вытащил. Хотя Сергеев всё правильно делал. Можно сказать, не повезло с ошибкой Сафонова в матче с Перу.», – отметил Булыкин в комментарии Metaratings.ru.
Он добавил, что команда ждёт следующей игры, чтобы порадовать болельщиков, ведь ничья с Перу (1:1) не оправдала ожиданий.
Матч с Чили начнётся 15 ноября в 18:00 по московскому времени.