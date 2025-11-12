С экс-тренером «Ювентуса» был контакт насчет работы в «Спартаке»
У агентов был контакт с экс-тренером «Ювентуса» Тудором по работе в «Спартаке»
Агенты вели переговоры с экс‑главным тренером «Ювентуса» Игорем Тудором по поводу возможного прихода в «Спартак».
Как уточняют источники Metaratings.ru, представители хорвата отмечают, что российская Премьер‑лига для 47-летнего Тудора не в приоритете. Сейчас они рассчитывают на предложения из более престижных первенств.
Он возглавил туринскую команду в марте 2025 года, а уже в октябре его уволили. В карьере Тудора также значатся «Лацио», «Марсель» и «Верона».
Ранее «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера Деяна Станковича, возглавлявшего команду с мая 2024 года. И.о. назначили Вадима Романова.
