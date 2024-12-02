Бурлак объяснил поражение «Локомотива» в матче с «Химками»

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Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак заявил, что его бывшая команда проиграла «Химкам» из-за молодости команды, где самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов.
«Дзюба дал интервью. А если серьезно, ожидаемо было, конечно, что где-то будет просадка. Молодая команда. Самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов, который в самом зрелом возрасте. Где-то должна была быть эта просадка. Были зависимы от голов Батракова, у Леши тоже небольшой спад, но команда молодая, и это логично», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.По его словам, если учитывать, как проходит чемпионат, то у «Локо» все еще есть шансы на победу. Только недавно, подчеркнул футболист, все говорили, что «Спартака не будет и в десятке, а он уже стал претендентом на чемпионство.
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