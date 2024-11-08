Бурлак предрёк «Локомотиву» нелёгкую игру с «Факелом»

Занятия по дыхательной гимнастике по методике А. Н. Стрельниковой проводят для членов клуба «Активное долголетие» в Кашире, эта гимнастика подходит для людей любого возраста и физической формы, она оздоровляет организм и повышает иммунитет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.