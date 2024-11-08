Бурлак предрёк «Локомотиву» нелёгкую игру с «Факелом»

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Экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что в матче с «Факелом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги команде будет непросто.
«Сейчас можно сказать, что «Локомотив» всех обыграет, но перед матчем «Факел» — ЦСКА все говорили то же самое, а «Факел» провёл хороший матч. Плюс не стоит забывать, что «Факел» не проигрывал пять игр. Они не суперблещут, но свои очки потихоньку набирают. Поэтому я бы не сказал, что «Локомотиву» сейчас будет очень легко», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Бурлак.
Ранее бывший нападающий ряда российских клубов Заза Джанашия высказал мнение о том, что по итогам РПЛ «Спартак» должен занять восьмое или девятое место.
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