Джанашия указал реальное место «Спартака» в РПЛ

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Бывший нападающий ряда российских клубов Заза Джанашия высказал мнение о том, что по итогам РПЛ «Спартак» должен занять восьмое или девятое место.
«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа. Это очень обидно. В «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев». «Спартак» всегда был чемпионом», — поделился в беседе с Metaratings.ru Джанашия.
Он добавил, что не совсем понимает, что творится в клубе последние семь лет.
Ранее бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что сейчас в команде происходят тяжёлые времена.
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