Галактионов назвал одного из ключевых игроков «Локомотива»

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что полузащитник Алексей Батраков стал одним из ключевых игроков клуба, который демонстрирует прогресс.
«Ключевые ребята — все. Есть те, кто выполняют голевые действия, и вы на них обращаете больше внимания. Лёша тоже нацелен на помощь команде. То, что у нас появился такой игрок, мы очень рады. То, что он смог раскрыться — не только его заслуга, но и заслуга всей команды», — пояснил в беседе с Газета.ру Галактионов.
Центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес также отметил способности футболиста, сказав, что у спортсмена большое будущее.
«Он обращается с мячом как топ-игрок. Когда Алексей на поле, то всегда можно ждать движение мяча в атаку. Думаю, у него большое будущее», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Монтес.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.
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