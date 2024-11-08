Шикунов заявил о плачевной ситуации в «Крыльях Советов»

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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что сейчас в команде происходят тяжёлые времена.
«Сейчас тяжело смотреть на «Крылья Советов». Мы создавали команду с Павлом Андреевым. И раньше в «Крыльях» всё шло как по нотам. «Крылья Советов» — команда не выше пятого или шестого места. Но она всегда была весёлой и интересной, за неё болела вся страна. Клуб зарабатывал сумасшедшие деньги. По щелчку повторить предыдущий успех невозможно. Для создания команды нужно время. Как только что-то шелохнулось, все сразу стали говорить о необходимости изменений. Плакать хочется от ситуации в «Крыльях», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Шикунов.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение своей команды от «Ростова» нехваткой циничности в матче.
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