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Шикунов заявил о плачевной ситуации в «Крыльях Советов»

Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что сейчас в команде происходят тяжёлые времена.


«Сейчас тяжело смотреть на «Крылья Советов». Мы создавали команду с Павлом Андреевым. И раньше в «Крыльях» всё шло как по нотам. «Крылья Советов» — команда не выше пятого или шестого места. Но она всегда была весёлой и интересной, за неё болела вся страна. Клуб зарабатывал сумасшедшие деньги. По щелчку повторить предыдущий успех невозможно. Для создания команды нужно время. Как только что-то шелохнулось, все сразу стали говорить о необходимости изменений. Плакать хочется от ситуации в «Крыльях», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Шикунов.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение своей команды от «Ростова» нехваткой циничности в матче.

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#спорт
#мнение
Колосков назвал футболистов «Зенита» заурядными
08 ноября 2024, 20:20

Фото: iStock/matimix

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ, заявил, что спортсмены клуба стали заурядными.
Так, он сравнил футболистов клуба с их коллегами из «Краснодара».

«Нет единых тестов, которые могли бы определять разницу в мастерстве футболистов. Мастерство проявляется в игре и результативности игроков. Сейчас в «Зените» более звёздные футболисты. Многие из них зарекомендовали себя очень хорошо. Но это было вчера, а сегодня они стали заурядными футболистами. Те же Педро и Кассьерра меня не впечатляют. Футболисты «Зенита» остановились в развитии, а футболисты «Краснодара» развиваются. Только Барриос держит свой привычный уровень», — отметил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что в матче с «Факелом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги команде будет непросто.

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#мнение
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Бурлак предрёк «Локомотиву» нелёгкую игру с «Факелом»
08 ноября 2024, 20:13

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что в матче с «Факелом» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги команде будет непросто.
«Сейчас можно сказать, что «Локомотив» всех обыграет, но перед матчем «Факел» — ЦСКА все говорили то же самое, а «Факел» провёл хороший матч. Плюс не стоит забывать, что «Факел» не проигрывал пять игр. Они не суперблещут, но свои очки потихоньку набирают. Поэтому я бы не сказал, что «Локомотиву» сейчас будет очень легко», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Бурлак.

Ранее бывший нападающий ряда российских клубов Заза Джанашия высказал мнение о том, что по итогам РПЛ «Спартак» должен занять восьмое или девятое место.

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#мнение
#рпл
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Джанашия указал реальное место «Спартака» в РПЛ
Джанашия: «Спартак» должен занять 8-ое или 9-ое место в РПЛ
08 ноября 2024, 19:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий ряда российских клубов Заза Джанашия высказал мнение о том, что по итогам РПЛ «Спартак» должен занять восьмое или девятое место.
«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа. Это очень обидно. В «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев». «Спартак» всегда был чемпионом», — поделился в беседе с Metaratings.ru Джанашия.

Он добавил, что не совсем понимает, что творится в клубе последние семь лет.

Ранее бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что сейчас в команде происходят тяжёлые времена.

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#футбол
#спартак
#спорт
#клуб
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Галактионов назвал одного из ключевых игроков «Локомотива»
Галактионов счёл Батракова одним из ключевых игроков «Локомотива»
08 ноября 2024, 19:33

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что полузащитник Алексей Батраков стал одним из ключевых игроков клуба, который демонстрирует прогресс.
«Ключевые ребята — все. Есть те, кто выполняют голевые действия, и вы на них обращаете больше внимания. Лёша тоже нацелен на помощь команде. То, что у нас появился такой игрок, мы очень рады. То, что он смог раскрыться — не только его заслуга, но и заслуга всей команды», — пояснил в беседе с Газета.ру Галактионов.

Центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес также отметил способности футболиста, сказав, что у спортсмена большое будущее.

«Он обращается с мячом как топ-игрок. Когда Алексей на поле, то всегда можно ждать движение мяча в атаку. Думаю, у него большое будущее», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Монтес.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.

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#будущее
#спортсмены
#футбол
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В балашихинской спортшколе «Метеор» прошёл футбольный турнир детских команд
08 ноября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Ребята, делающие первые шаги в футболе, стали участниками праздника спорта в Балашихе под названием «Футбол надежды нашей». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На турнир приехали юные футболисты из Москвы, Калуги, муниципалитетов Московской области. Балашиху представляла команда СШОР «Метеор» Победителям и призёрам турнира вручил кубки и медали, а лучшие футболисты от каждой команды получили памятные призы. Личные призы получили лучшие вратарь, игрок и бомбардир турнира», – отметили в пресс-службе.
Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Там проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам.

Уже несколько лет СШОР входит в топ-5 лучших спортивных школ Подмосковья.

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#футбол
#балашиха
#дети
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Гимнастки из Дмитрова завоевали две медали межрегиональных соревнований
08 ноября 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

Дмитровские гимнастки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях «Кубок Федерации по спортивной аэробике», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвовали представители 12 регионов России, в том числе воспитанники отделения спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М. Б. М.». Анастасия Протасова заняла первое место в дисциплине «соло», а Елизавета Козодаева завоевала серебряную медаль.
«Поздравляем спортсменок и их тренера Наталью Викторовну Филоненко с заслуженными наградами! Ваши успехи – результат упорных тренировок, стремления к совершенству и огромного желания побеждать. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед», – сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Состязания проходили в Казани в рамках чемпионата и первенства города.

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#спорт
#гимнастика
#соревнования
#казань
#подмосковье
#московская область
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Студент из Красногорска покорил пик Амангельды
08 ноября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Дмитрий Тарарин, обучающийся в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске, в составе группы альпинистов покорил горную вершину Амангельды, расположенную на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийский Алатау.
«В команде «Искорка», в которую входил Дмитрий Тарарин, было одиннадцать человек — из Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Воронежа, однако покорить пик Амангельды высотой 3 тысячи 999 метров смогли только шестеро из них. Погода была сложной: дул снег и шёл сильный ветер», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

С первой попытки альпинисты не смогли забраться на вершину. Они взяли день отдыха, чтобы набраться сил. И несмотря на то, что погода не улучшилась, они добились успеха.

Добравшись до вершины, Дмитрий развернул там флаг Московского областного филиала Президентской академии.

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#красногорск
#альпинист
#студент
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Серпуховские пловцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Казани
08 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Юные пловцы из Серпухова установили личные рекорды и вошли в топ-10 на Всероссийских соревнованиях в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Заключительный этап Mad Wave Challenge 2024 собрал более 1 тыс. участников. Серпухов представляли два воспитанника спортивной школы «Звезда» – Елена Камальдинова и Александр Ровба. Ребята установили личные рекорды и вошли в десятку сильнейших. При этом Ровба занял третье место в общем зачёте турнира среди юношей 11-13 лет», – говорится в сообщении.
Он также был отмечен как один из самых талантливых юных пловцов региона. Тренирует ребят Оксана Семёнова.

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#спорт
#плавание
#соревнования
#казань
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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Каширских долголетов приглашают на занятия по дыхательной гимнастике
08 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по дыхательной гимнастике по методике А. Н. Стрельниковой проводят для членов клуба «Активное долголетие» в Кашире, эта гимнастика подходит для людей любого возраста и физической формы, она оздоровляет организм и повышает иммунитет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой улучшает обмен веществ, кровоснабжение и лимфоток, восстанавливает нервную систему, укрепляет сосуды и сердце, исправляет осанку и повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям», — говорится в сообщении.
Занятия по дыхательной гимнастике будут проходить 11, 13 и 15 ноября с полудня до 13:00 во дворце спорта «Юбилейный», а 14 ноября с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00 — в Доме культуры имени Ленина. Запись открыта по телефону: 7 (49669) 28-147.

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