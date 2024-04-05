Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»

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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Эдуард Сперцян сможет достойно заменить полузащитника Генриха Мхитаряна в миланском «Интере».
«Я уверен, что Сперцян сможет заменить Мхитаряна в «Интере». Это идеальный вариант. У Эдуарда есть все качества, чтобы там преуспеть», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Отмечается, что Сперцян в этом сезоне выступил за «Краснодар» в 23 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.
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