Бушманов оценил игру «Спартака» на старте сезона

05 октября 2026, 15:16

Экс-футболист Бушманов назвал Литвинова и Барко ключевыми игроками команды

Фото: istockphoto / Rost-9D

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление красно-белых на старте сезона. После девяти туров команда с 19 очками занимает второе место в таблице РПЛ, а в последнем матче обыграла «Факел» со счётом 1:0.





В беседе «РБ Спорт» Бушманов отметил, что борьба за чемпионство ещё впереди, а игрой «Спартака» он доволен. При этом, по мнению бывшего футболиста, команда столкнулась с проблемами после травмы Руслана Литвинова и болезни Эсекьеля Барко.