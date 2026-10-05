Бушманов оценил игру «Спартака» на старте сезона
Экс-футболист Бушманов назвал Литвинова и Барко ключевыми игроками команды
Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление красно-белых на старте сезона. После девяти туров команда с 19 очками занимает второе место в таблице РПЛ, а в последнем матче обыграла «Факел» со счётом 1:0.
В беседе «РБ Спорт» Бушманов отметил, что борьба за чемпионство ещё впереди, а игрой «Спартака» он доволен. При этом, по мнению бывшего футболиста, команда столкнулась с проблемами после травмы Руслана Литвинова и болезни Эсекьеля Барко.
«Любой тренер не хочет зависеть от двух футболистов, но пока получается так, что Литвинов и Барко влияют на игру "Спартака"», — сказал Бушманов.В 10-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».