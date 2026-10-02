Ташуев высказался о состоянии сборной России

02 октября 2026, 16:26

Тренер Ташуев: у российской сборной нет анализа

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что пока сложно объективно оценить уровень сборной России из-за отсутствия официальных матчей. Об этом стало известно 2 октября.





Специалист отметил, что в национальной команде есть перспективные футболисты, в том числе молодые игроки, востребованные европейскими клубами. Информацию приводит «РБ Спорт».





«Быстрее бы пришли официальные матчи, тогда увидели бы настоящую нашу сборную. А так сложно оценивать, готова она или нет. Нет анализа в любом случае. Состав есть точно, но дальше надо ждать», — говорится в материале.