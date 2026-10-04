Почти 1,5 млн человек отписались от сборной Португалии после ухода Роналду

04 октября 2026, 06:32

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Аккаунт сборной Португалии в соцсети Instagram* потерял около 1,5 миллиона подписчиков после ухода из команды звёздного форварда Криштиану Роналду. Об этом пишет издание Record.