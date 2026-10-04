Почти 1,5 млн человек отписались от сборной Португалии после ухода Роналду
Аккаунт сборной Португалии в соцсети Instagram* потерял около 1,5 миллиона подписчиков после ухода из команды звёздного форварда Криштиану Роналду. Об этом пишет издание Record.
Как отмечается в публикации, такая негативная динамика не стала неожиданностью: ещё раньше тысячи пользователей в комментариях заявляли, что перестанут следить за сборной после ухода Роналду. Возмущённые болельщики оставляли гневные комментарии не только под постами мужской сборной, но и под публикациями женской национальной команды.
Сам Роналду 1 октября объявил о завершении международной карьеры. Причиной такого решения стала ссора с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезусом.
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