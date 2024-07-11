Стало известно об интересе «Балтики» Зориным и Мелешиным

Фото: РИА Новости/Александр Ступников
«Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.
Как пишет Metaratings.ru, ситуация с Зориным определится тогда, когда «Спартак» решит вопрос с хавбеком Эсекьелем Барко. Что касается Мелешина, то здесь также высока вероятность того, что футболист уйдёт в аренду, однако пока «Спартак» не ведёт переговоров по нему.
Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».
Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.
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Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».
Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.
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