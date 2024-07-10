Кинопродюсер Тельнов назвал Соболева противоположностью «Зенита»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Болельщик «Зенита», экс-директор «Ленфильма», кинопродюсер Вячеслав Тельнов прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева к петербуржцам, отметив, что такое действие было бы весьма странным.
Он высказал мнение о том, что спортсмен в таком случае не усилил бы «Зенит».
Ранее бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.
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«Не понимаю, почему обсуждается такой переход. Соболев — антипод «Зенита», играет в «Спартаке». Всё время майку за него рвал. Пусть играет за «Спартак». Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов. Но я не считаю Соболева сильным игроком. Странный персонаж для «Зенита», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Тельнов.
Ранее бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.
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Мелисса Тимофеева