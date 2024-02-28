Бушманов заявил о преимуществе Угальде перед Соболевым

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов сравнил нападающих красно-белых Александра Соболева и новичка Манфреда Угальде, отметив техничность последнего.
«Пока рано их сравнивать, прошло не так много времени. Мы не видели Угальде в официальных матчах, хотя парень очень хорошо технически оснащён. Но некоторые преимущества у него перед Соболевым есть. Хотя вообще они очень разные. Нужно дождаться официальных игр, и посмотреть, как костариканец будет выглядеть на дистанции», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры. Он отмечал, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.
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