CAS оставил в силе решение лишить российских фигуристов золота за Олимпиаду-2022

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов, оставив в силе решение лишить сборную РФ золота за Олимпиаду-2022. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает РИА Новости.
Изначально спортсменов лишил первого места Международный союз конькобежцев. Российские организации и сами фигуристы подали апелляции в надежде все же получить золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Российская сборная победила на командном турнире в начале 2022 года, а 8 февраля ее пробы двухмесячной давности признали нарушающими антидопинговые правила. В связи с этим все последующие награды спортсменки и ее сборной аннулировали.
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