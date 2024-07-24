МОК выбрал местом проведения зимней Олимпиады-2034 американский Солт-Лейк Сити

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На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) прошло голосование по поводу проведения зимних Олимпийских игр 2034 года. Столицей зимней Олимпиады-2034 выбран американский Солт-Лейк Сити.
142-я сессия МОК проходит в Париже накануне летних Олимпийских игр, которые начнутся в столице Франции 26 июля. Согласно информации, опубликованной на странице организации в социальной сети X (бывший Twitter), в голосовании по поводу выбора столицы зимней Олимпиады приняли участие 95 членов МОК. Заявку Солт-Лейк Сити поддержали 83 проголосовавших, шестеро были против, ещё шесть человек воздержались.
Солт-Лейк Сити уже принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. Стоит отметить, что США также примут летнюю Олимпиаду в 2028 году, которая пройдёт в Лос-Анджелесе. Этот город также уже был столицей Олимпиады. Это было 40 лет назад, в 1984 году. Зимняя олимпиада 2026 года пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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