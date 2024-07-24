Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта

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Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что в случае, если США при поддержке Американского антидопингового агентства (USADA) продолжат развивать конфликт, тот они изолируют себя от международного спортивного движения.
Глава WADA также добавил, что это может привести к серьёзным последствиям для всего американского спорта. Ранее бывший президент WADA и почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что WADA может признать USADA несоответствующим кодексу и инициировать лишение США права проведения Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Причина в начатом в Соединённых Штатах в июле федеральном расследовании по поводу положительных допинг-проб китайских пловцов.
Банька напомнил, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил никаких нарушений в действиях антидопингового агентства Китая, представители которого сумели доказать факт непреднамеренного попадания запрещённого вещества в организм китайских пловцов. Из-за этого они не были дисквалифицированы WADA.
Президент международной антидопинговой организации обвинил USADA в предательстве и в том, что Штаты пытаются выйти за пределы международного антидопингового законодательства и подменить собой WADA. По его словам, организация продолжит работу со всеми конструктивными сторонами для решения ситуации, в том числе с американским правительством, и выразил надежду на поддержку Национального олимпийского комитета (НОК) США в разрешении конфликта.
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Банька напомнил, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил никаких нарушений в действиях антидопингового агентства Китая, представители которого сумели доказать факт непреднамеренного попадания запрещённого вещества в организм китайских пловцов. Из-за этого они не были дисквалифицированы WADA.
Президент международной антидопинговой организации обвинил USADA в предательстве и в том, что Штаты пытаются выйти за пределы международного антидопингового законодательства и подменить собой WADA. По его словам, организация продолжит работу со всеми конструктивными сторонами для решения ситуации, в том числе с американским правительством, и выразил надежду на поддержку Национального олимпийского комитета (НОК) США в разрешении конфликта.
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Александр Бойцов