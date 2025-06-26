«Чайка» намерена покинуть Первую лигу и перейти во Вторую
Футбольный клуб «Чайка» намерена вопреки регламенту перейти во Вторую лигу
Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского намерен в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» Второй лиги. Владелец клуба Андрей Чайка пытается решить этот вопрос, находясь в Москве на Конференции РФС.
Как стало известно Metaratinngs.ru, намерения «Чайки» противоречат регламенту: при добровольном снятии с Первой лиги клуб может заявиться только в дивизион «Б» Второй лиги зимой. «Чайка» хочет сохранить лицензию РФС-2 и готова изыскать средства для дивизиона «А».
В противном случае, команда может сыграть в Первой лиге 2025/26 с минимальным бюджетом и собранным с нуля составом.
Читайте также: