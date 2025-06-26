«Чайка» намерена покинуть Первую лигу и перейти во Вторую

Футбольный клуб «Чайка» намерена вопреки регламенту перейти во Вторую лигу
Фото: iStock / Rost-9D

Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского намерен в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» Второй лиги. Владелец клуба Андрей Чайка пытается решить этот вопрос, находясь в Москве на Конференции РФС.



Как стало известно Metaratinngs.ru, намерения «Чайки» противоречат регламенту: при добровольном снятии с Первой лиги клуб может заявиться только в дивизион «Б» Второй лиги зимой. «Чайка» хочет сохранить лицензию РФС-2 и готова изыскать средства для дивизиона «А».

В противном случае, команда может сыграть в Первой лиге 2025/26 с минимальным бюджетом и собранным с нуля составом.

Виктория Иванченко

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