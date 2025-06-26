«Чайка» намерена покинуть Первую лигу и перейти во Вторую

26 июня 2025, 16:09

Футбольный клуб «Чайка» намерена вопреки регламенту перейти во Вторую лигу

Фото: iStock / Rost-9D

Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского намерен в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» Второй лиги. Владелец клуба Андрей Чайка пытается решить этот вопрос, находясь в Москве на Конференции РФС.