Ольга Смородская: у Марко Николича есть шанс возглавить европейский топ-клуб

25 июня 2025, 16:50

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «РБ Спорт» оценила перспективы сербского специалиста Марко Николича. Этим летом он покинул ЦСКА, выиграв Кубок России и завоевав бронзу РПЛ, после чего возглавил АЕК.







«Уход из РПЛ — шанс Николича на то, чтобы построить большую европейскую карьеру. В будущем он может возглавить европейский топ-клуб. Есть примеры, когда тренеры, работавшие в нашем чемпионате, получали предложения от топ-клубов. Это возможно», — заявила Смородская.