Геркус: «Краснодару» придётся постараться в борьбе за титул в новом сезоне

26 июня 2025, 14:23

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Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о шансах «Краснодара» защитить титул чемпиона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.





Собеседник издания задался вопросом, насколько руководство «Краснодара» готово к долгосрочному доминированию в российском футболе, и не станут ли они командой-однодневкой, которая сдуется так же быстро, как выстрелила.





«Не то чтобы таких примеров много, но, например, «Рубин» два раза подряд был чемпионом, а потом куда-то делся, и ему пришлось очень долго перестраиваться. Больше, кстати, таких примеров-то особо и не было. Обычно команды всё-таки ещё какое-то время борются, по крайней мере», – отметил Геркус.