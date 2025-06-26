Геркус: «Краснодару» придётся постараться в борьбе за титул в новом сезоне
Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о шансах «Краснодара» защитить титул чемпиона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.
Собеседник издания задался вопросом, насколько руководство «Краснодара» готово к долгосрочному доминированию в российском футболе, и не станут ли они командой-однодневкой, которая сдуется так же быстро, как выстрелила.
«Не то чтобы таких примеров много, но, например, «Рубин» два раза подряд был чемпионом, а потом куда-то делся, и ему пришлось очень долго перестраиваться. Больше, кстати, таких примеров-то особо и не было. Обычно команды всё-таки ещё какое-то время борются, по крайней мере», – отметил Геркус.Он подчеркнул, что и «Локомотив» после сезона-2017/18, по большому счёту, тоже не боролся за чемпионство, поскольку это очень «тяжёлое бремя».
Что же касается «Краснодара», то Геркус призвал следить за трансферной кампанией и шагами по удержанию лидеров. Команде придётся сильно постараться, чтобы сохраниться в борьбе за титул.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 в РПЛ футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, набрав 67 очков. Второе место занял ставший чемпионом шесть раз подряд за период с 2019 по 2024 год «Зенит».