Вячеслав Колосков заявил, что ожидает увидеть от Шпилевского тренерские идеи и новизну
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от «Пари НН» после назначения на пост главного тренера Алексея Шпилевского.
Колосков надеется, что «Пари НН» будет конкурентноспособным футбольным клубом в рамках чемпионата.
«Чем больше крепких команд, тем интереснее чемпионат России и выше его уровень. Понятно, что составить конкуренцию в борьбе за чемпионство — это задача не для всех. Просто нужно, чтобы все команды боролись и пытались забраться как можно выше», — подчеркнул Колосков в беседе с «РБ Спорт».
Почетный президент РФС ждет от Шпилевского тренерские идеи, некую новизну и «уровень подготовки».
«Ожиданий никаких нет, главное, чтобы специалисту дали поработать и чтобы его работа принесла плоды», — добавил Колосков.
Стоит напомнить, что 16 июня бюро исполкома РФС утвердило состав участников РПЛ сезона-2025/26. Из-за того, что «Химки» не получили лицензию РФС-1, их заменил «Пари НН», вылетевший в ФНЛ по спортивному принципу. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи» с общим счетом 3:4.