Вячеслав Колосков заявил, что ожидает увидеть от Шпилевского тренерские идеи и новизну

25 июня 2025, 16:27

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от «Пари НН» после назначения на пост главного тренера Алексея Шпилевского.





Колосков надеется, что «Пари НН» будет конкурентноспособным футбольным клубом в рамках чемпионата.





«Чем больше крепких команд, тем интереснее чемпионат России и выше его уровень. Понятно, что составить конкуренцию в борьбе за чемпионство — это задача не для всех. Просто нужно, чтобы все команды боролись и пытались забраться как можно выше», — подчеркнул Колосков в беседе с «РБ Спорт».

«Ожиданий никаких нет, главное, чтобы специалисту дали поработать и чтобы его работа принесла плоды», — добавил Колосков.